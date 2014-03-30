СМИ: Нестор Шуфрич через фирмы-«прокладки» выводит активы в Швейцарию

Об этом рассказал председатель швейцарского отдела Transparency International Жан Пьер Мин, о чем он сообщил изданию Sonntag Zeitung.

Фирма зарегистрирована с целью «управлять инвестициями в отечественных и зарубежных компаниях и торговать товарами любого рода», передает Радио Свобода.

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Уставный фонд компании - 100 тысяч швейцарских франков. Она не имеет ни одного сотрудника в штате. Третий ее совладелец по документам - юрист Патрик Стах.

Он заверил, что знает о репутации Шуфричей в Украине и что швейцарский банк, проверив происхождение денег из уставного капитала, - не нашел следов отмывания средств.

«На сегодняшний день, компания Real Holding Group AG не получила никаких активов или акций. Каждое движение тщательно исследуется банком, который обслуживает счета компании», - рассказал Партик Стах в комментарии швейцарскому изданию Sonntag Zeitung.

В Украине с семьей Шуфричей связана компания с похожим названием-ООО «Реал-Групп», ее учредители - Нестор Шуфрич и Вячеслав Черепаня, передает издание. По информации в СМИ, эта компания через ООО «Ласпи» причастна к захвату стояночного пункта для судов, что находится возле моста Патона в Киеве, в Выдубицком озере.

Кроме того, Вячеслав Черепаня вместе с Марией Шуфрич (уже покойная мать Нестора Шуфрича) - значатся соучредителями благотворительного фонда «Музей истории воздухоплавания и авиации имени Сикорского».

Этот фонд еще в 2000 году получил в аренду на 49 лет известную усадьбу Сикорских в Киеве по адресу улица Ярославов Вал 15-Б. Новые арендаторы обязались реставрировать напізруйновану усадьбу в течение трех лет, однако этого до сих пор не сделано.

Пока швейцарская компания семьи Шуфричей Real Holding Group Ltd напоминает простой «почтовый ящик» - отсутствует штат и реальный офис. Впрочем, Александр Шуфрич, как близкий родственник народного депутата, и Вячеслав Черепаня, как его близкий партнер, - оба подпадают под действие директивы ЕС о пристальном внимании к деньгам «политически значимых лиц».

«Украинские политики открывают фирмы-«прокладки» в Швейцарии, которые, как правило, служат для быстрого перевода сомнительных активов из Украины за границу. Это больше всего касается компаний с не до конца понятными функциями, которые не имеют людей в штате», - отметил Пьер Мин.