Лукашенко готов стать посредником в разрешении кризиса между Украиной и Россией

этом он заявил в интервью украинской телепередаче "Шустер Live".

"Если мне скажут, что это важно для моей Украины и моей России, то я готов быть посредником", - сказал он. При этом он подчеркнул, что не стремится к этой роли. "В апреле я буду встречаться с Владимиром Путиным у нас в Минске. Вот и посредничество будет, хотя я к этому не стремлюсь", - сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил также намерен встретиться с назначенным Верховной радой временно исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым.

Читайте такжеЛукашенко советует Януковичу взять ружье и принести себя в жертву

"Я поддерживаю отношения с Турчиновым, а также беседовал с представителями нынешней коалиции, в частности, с Виталием Кличко. В ближайшее время мы встретимся с Турчиновым и выясним, как поддерживать отношения между нашими странами. Мы же соседи", - сказал белорусский лидер.

Он отметил также, что не признает Виктора Януковича президентом Украины. По мнению Лукашенко, Янукович, несмотря ни на что, "должен был оставаться со своим народом". "Сидеть в резиденции и упиваться своей властью, а потом убежать? Я его за это осуждаю как друга", - добавил Лукашенко.