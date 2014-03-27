ВР включила в повестку дня законопроект о предотвращении финансовой катастрофы

10:40, 27 марта 2014
Политика
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Верховная Рада включила в повестку дня законопроект о предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине (№ 4576), а также законопроект о внесении изменений в Закон “О Государственном бюджете Украины на 2014 год” (№ 4575).

Рада рассмотрит законопроект о предотвращении катастрофы / 0629.com.ua

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 239 народных депутатов из 346 зарегистрированных в сессионном зале.

Представители Партии регионов и КПУ не голосовали.

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