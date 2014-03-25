Добкин подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Как передает корреспондент УНИАН, Добкин оформлял документы около 10 минут, после чего пообщался с прессой.

Он сказал, что сделает все, что запланировал. “Вы все увидите, что я буду делать на выборах”, - сказал Добкин.Читайте такжеДобкин: Буду арестованным баллотироваться в Президенты

По его словам, он имеет две стратегии ведения избирательной кампании. Одна, на случай, если он до 10 мая будет ограничен в передвижении по стране, вторая - полноценная кампания: с возможностью посещать регионы, встречаться с избирателями, принимать участие в телевизионных программах и делать все, чтобы как можно больше людей поддержали его кандидатуру на пост президента, сообщил Добкин.

Напомним, ЦИК зарегистрировала Рената Кузьмина кандидатом в Президенты.