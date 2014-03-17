ЦИК зарегистрировала Рената Кузьмина кандидатом в Президенты
15:41, 17 марта 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Рената Кузьмина кандидатом в Президенты на внеочередных выборах 25 мая.
ЦИК зарегистрировала Рената Кузьмина кандидатом в президенты
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 9 членов ЦИК из 14 присутствующих на заседании, воздержались пятеро.
Как отмечалось на заседании, заявление о самовыдвижении экс-заместитель секретаря СНБО, бывший первый заместитель генпрокурора Кузьмин подал лично 14 марта.
ЦИК также постановил выдать Кузьмину удостоверение кандидата на пост Президента Украины, а копию постановления - выдать уполномоченному представителю кандидата Кузьмина в ЦИК с правом совещательного голоса.
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