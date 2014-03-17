ЦИК зарегистрировала Рената Кузьмина кандидатом в Президенты

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 9 членов ЦИК из 14 присутствующих на заседании, воздержались пятеро.

Как отмечалось на заседании, заявление о самовыдвижении экс-заместитель секретаря СНБО, бывший первый заместитель генпрокурора Кузьмин подал лично 14 марта.

ЦИК также постановил выдать Кузьмину удостоверение кандидата на пост Президента Украины, а копию постановления - выдать уполномоченному представителю кандидата Кузьмина в ЦИК с правом совещательного голоса.