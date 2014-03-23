Минкульт не будет отменять празднование 9 мая

«Относительно полной отмены каких-либо дат, я слышал о 9 мая или 8 марта, об этом речь даже не идет. Я не знаю, чья эта инициатива, возможно, кого-то из депутатского корпуса. Комментировать это не могу», - сказал Нищук.

При этом он отменил, что само по себе празднование исторических дат привязано к возможностям государственного бюджета и возможностям Минкульта.