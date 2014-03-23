Минкульт не будет отменять празднование 9 мая
18:42, 23 марта 2014Политика
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Министерство культуры Украины не рассматривает возможность отмены празднования таких праздников, как 9 мая или 8 марта, сообщил журналистам глава ведомства Евгений Нищук.
Минкульт не будет отменять празднование 9 мая или 8 марта
«Относительно полной отмены каких-либо дат, я слышал о 9 мая или 8 марта, об этом речь даже не идет. Я не знаю, чья эта инициатива, возможно, кого-то из депутатского корпуса. Комментировать это не могу», - сказал Нищук.
При этом он отменил, что само по себе празднование исторических дат привязано к возможностям государственного бюджета и возможностям Минкульта.
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