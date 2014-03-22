В соцсетях пишут, что российская власть Крыма объявила Джемилева персоной нон-грата

Об этом сообщает аккаунт EU Crimean Tatar в соцсети Twitter.

"Мустафа Джемилев, лидер крымских татар и депутат Украины заявил, что объявлен персоной нон-грата в Крыму российскими властями", - говорится в сообщении.

Пока что информация не подтверждена. УНИАН пытается дозвониться до Мустафы Джемилева.