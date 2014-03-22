В соцсетях пишут, что российская власть Крыма объявила Джемилева персоной нон-грата

00:05, 22 марта 2014
Политика
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Бывшего лидера Меджлиса крымских татар Мустафу Джемилева российская власть Крыма объявила персоной нон-грата на территории полуострова.

Джемілєв

Об этом сообщает аккаунт EU Crimean Tatar в соцсети Twitter.

"Мустафа Джемилев, лидер крымских татар и депутат Украины заявил, что объявлен персоной нон-грата в Крыму российскими властями", - говорится в сообщении.

Пока что информация не подтверждена. УНИАН пытается дозвониться до Мустафы Джемилева.

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