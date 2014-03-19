Германия приостанавливает военное сотрудничество с Россией

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал n24, который цитирует министерство экономики Германии.

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Rheinmetall по контракту с Минобороны РФ в настоящее время строит центр боевой подготовки сухопутных войск в Мулино под Нижним Новгородом. Строительство должно завершиться в этом году. Предполагается, что на территории центра ежегодно смогут проходить обучение 30 тысяч солдат. Сумма контракта составляет 100 миллионов евро. Как отмечают в немецком минэкономики, в сложившихся условиях кабмин Меркель считает такое сотрудничество неприемлемым.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе.