Минобороны ожидает решения СНБО относительно пребывания украинской армии в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра обороны Петр Мехет.

Прежде всего он призвал крымчан проявить выдержку и терпение в нынешней ситуации.

“Заверяю, что руководство Министерства обороны, Вооруженных сил Украины никогда не бросят ни одного своего солдата, ни одного гражданина Украины на территории Автономной Республики Крым. Мы делаем все возможное в рамках военно-политических консультаций, в рамках того противостояния, которое российское военно-политическое руководство создало не только в Крыму, но и в других областях, в частности в Луганской, Донецкой и Харьковской. Но мы хотим, чтобы это было сделано правильно”, - заявил Мехет.

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Он подчеркнул, что сейчас ожидается решение Совета нацбезопасности, который сейчас проводит заседание по этого вопросу.

“И ожидаем окончания переговоров. На переговоры было направлено решение Верховного главнокомандующего, министра обороны Украины и первого вице-премьера Украины, и ожидаем окончания этих переговоров”, - сказал заместитель министра обороны.

Он отметил, что в настоящее время проводится мобилизация военнообязанных. В то же время Мехет обратил внимание на проблему, что не могут найти по указанным адресам военнообязанных. Поэтому Мехет призвал всех патриотов Украины самим приходить в военкоматы.