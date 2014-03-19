Кабмин одобрил ряд проектов актов по либерализации визового режима с Евросоюзом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Остап Семерак на брифинге.

"Мы приняли и одобрили ряд проектов актов, которые касаются визовой либерализации", - сказал он.

По словам министра, решения были согласованы с представителями Евросоюза. "Это касается дискриминационных вопросов, защиты персональных данных, борьбы с коррупцией и работы с беженцами", - уточнил Семерак.