Кабмин одобрил ряд проектов актов по либерализации визового режима с Евросоюзом
14:36, 19 марта 2014Политика
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Правительство на сегодняшнем заседании одобрило ряд проектов актов, которые касаются либерализации визового режима с Европейским Союзом.
Кабмин одобрил ряд проектов актов по либерализации визового режима с Евросоюзом
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Остап Семерак на брифинге.
"Мы приняли и одобрили ряд проектов актов, которые касаются визовой либерализации", - сказал он.
По словам министра, решения были согласованы с представителями Евросоюза. "Это касается дискриминационных вопросов, защиты персональных данных, борьбы с коррупцией и работы с беженцами", - уточнил Семерак.
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