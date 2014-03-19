Российский спецназ первым открыл огонь во время штурма фотограмметрического центра в Симферополе

По данным "Информационного сопротивления" вчерашний штурм украинской воинской части в Симферополе, результатом которого стала гибель одного украинского военнослужащего и тяжелое ранение еще двоих, проводился силами российского спецназа и так называемой «самообороны Крыма», при поддержке милиции Крыма. Милиция оцепила район операции. На месте событий также присутствовали представители ФСБ России в штатском, сообщает руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в Facebook.

Тымчук сообщает, что «самооборона Крыма» готовилась к штурму своими силами, координируемая представителями ФСБ, и была удивлена появлением российского спецназа.Читайте такжеВ Симферополе оккупанты объявили об аресте офицерам украинского фотограмметрического центра

"По свидетельствам очевидцев, первым открыл огонь российский спецназ. Что спровоцировало беспорядочную стрельбу боевиков «самообороны» в сторону украинских военных. (Есть неподтвержденные сведения о том, что российский спецназ вел огонь как в сторону украинских военных, так и в сторону «самообороны» - эти данные мы проверяем)", - сообщает Тымчук. Читайте такжеСтала известна фамилия застреленного в Крыму украинского прапорщика

По окончанию трагических событий, как утверждают свидетели, в переговорах между сотрудниками ФСБ и милиционерами прозвучала фраза «Спишем на «Правый сектор».