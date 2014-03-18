Свободовцев обвинили в удалении скандального видео, свидетельствующего о "преступлении"

"Партия Свобода зачищает следы. Из канала Александр Аронец на Ustream удалено запись, которым они сами задокументировали собственное преступление", - написал журналист "Украинской правды" Сергей Лещенко на своей странице в Фейсбук.

"Слишком поздно. Доказательства для возбуждения уголовного дела против депутата от ВО "Свобода" Игоря Мирошниченко сохранено", - отметил он.

"Дело должнен завести Arsen Avakov (Арсен Аваков), а затем передать Генпрокурору от "Свободы" Oleh Mahnitskyy (Олегу Махницкому), поскольку только ГПУ можеть осуществлять производство против депутатов. Это и будет для Махницкого настоящим экзаменом на беспристрастность. На кого он работает - на народ Украины или на криминального авторитета "Пупса", - написал Лещенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня было обнародовано видео с канала Александра Аронца на Ustream, на котором запечатлены кадры, как группа "свободовцев", среди которых были Мирошниченко, Ильенко и Бенюк с применением силы и выкриками "москальський непотріб" заставили написать заявление об отставке временного руководителя "Первого национального канала" Александра Пантелеймонова.

Позднее видео с канала Аронца было удалено, однако его уже разместили на канале YouTube.