Беркут в Крыму пообещал уже во вторник депортировать похищенных активистов

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Мириам Dragina.

"Провели час в лагере беркута под автоматами. Когда подьехали, увидели человека на коленях, которого держали под дулом и обыскивали. Дальше вооруженные до зубов, в масках, с шевронам Беркут, подошли к нам, заставили выйти из машины, построили в ряд, потом четверых посадили на заднее сиденье и повезли в лагерь. Там на холоде вели беседы", - сообщила активистка.

По ее словам, у них изъяли карточки из фотоаппаратов.

"Завтра обещают депортировать пропавших. Не простили Майдан, похоже, и себе тоже", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем журналист Украинской правды сообщает , что на вопрос: "То есть активистов здесь нет?" офицер севастопольского Беркута ответил: "Я лично их не видел, но о ком вы говорите знаю. С ними все в порядке, завтра будут в Украине".

Также он отметил, что "У нас тут никто не пропадает".