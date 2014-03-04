Украинские военные в Бельбеке вернули часть взлетных полос (фото, опубликовано видео)

Об этом сообщил журналист Польского радио Тарас Шумейко телефону.

По его словам, командир отказался сдать часть военной технической авиации в Бельбеке военным без опознавательных знаков, а полковник Юрий Мамчур решил, что часть украинцев с оружием остается караулить в гарнизоне, а часть идет на аэродром.

Около 50 воинов без вооружения около 8:40 колонной двинулась на аэродром, который занимают военные без опознавательных знаков, сообщает УП.

"Когда колонна подошла к входу на аэродром вместе с прессой, здесь много прессы со всего мира, - российские солдаты начали стрелять в воздух. А журналистам угрожали стрелять по ногам. Затем вышел их командир и провел переговоры с Юрием Мамчуром. Причем они не представляются, даже званием, единственное что известно, что командира россиянин зовут Роман", - рассказал журналист.

Он отметил, что Мамчур требовал, чтобы украинским военным разрешили занять свои рабочие позиции, и предложил совместно нести охрану военных складов на территории аэродрома.

"Россияне согласились частично - разрешения вывести на позиции технический наряд, около 10 человек. Мамучр созванивается с командиром русского отряда и требует выполнения остальных требований. "Программа максимум" - требуют от россиян покинуть территорию части",

Россияне говорят, что командование не дает приказ об отступлении.