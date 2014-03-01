Симферополь взяли под охрану народные дружины

В Симферополе под стенами Совета министров АРК формируются колонны народных дружинников, сообщает Крымское информационное агентство.

Крепкие мужчины, среди которых бывшие военнослужащие и афганцы, взяли на себя функции поддержания общественного правопорядка в городе. Они посменно будут патрулировать городские кварталы, чтобы оперативно пресекать любые правонарушения.

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Кроме того, на площади Ленина прошел митинг. Собравшиеся держали в руках флаги АРК и России. Они скандировали: «Крым – одна семья!», «Симферополь – Крым – Россия», «Фашизм не пройдет!». Активисты пронесли три больших развернутых российских флага по центральным улицам города.