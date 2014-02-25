Арестованы несколько человек, виновных в убийстве людей на Майдане - журналисты
04:33, 25 февраля 2014Политика
0
Народный депутат Украины от ВО "Батькивщина", комендант Евромайдана Андрей Парубий обнародовал информацию о том, что несколько человек виновных в убийстве людей арестованы.
Парубий обнародовал информацию о том, что несколько человек виновных в убийстве людей арестованы
Об этом в своем Twitter написал журналист Павел Шеремет.
"Руководитель Самообороны Парубий только что заявил, что арестованы несколько человек, которые виноваты в убийстве людей", - написал журналист.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter