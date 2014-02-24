Новый начальник Генштаба Ильин планировал бросить армию против Майдана

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Юрий Ильин по приказу министра обороны Павла Лебедева совершил преступление против украинского народа и Конституции, не успев даже обжиться в новом кабинете после назначения на должность Начальника Генштаба 19 февраля, пишет «Главком».

Об этом свидетельствуют документы, которые получили в свое распоряжение журналисты издания.

В распоряжении издания есть ряд шифрограмм, разосланных 20 февраля подразделениям украинской армии с подписью Ильина, которые подтверждают план армейской верхушки бросить военных для подавления революции и разгона Майдана. В том числе - с применением оружия.

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Такая шифрограмма поступила командующим 25-й отдельной воздушно-десантной бригадой (Днепропетровск), 79-й отдельной аэромобильной бригадой (Николаев), 73-м морским центром специального назначения (Очаков) и 1-й отдельной бригадой морской пехоты.

Основанием для использования войск против мирного населения стала информация Антитеррористического центра при СБУ о том, что якобы майдановцы планируют захват «потенциально опасных военных объектов, на которых используется, производится, перерабатывается, сохраняется или транспортируется оружие».

Как следствие, Ильин своей шифрограммой фактически засвидетельствовал введение в Украине чрезвычайного положения. Согласно шифрограмме, карт-бланш на такие действия Ильин получил от министра обороны Павла Лебедева.

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«В соответствии с решением Министра обороны Украины о привлечении сил и средств Вооруженных Сил Украины к участию в антитеррористической операции...», - говорится в документе. Это - прямая дорога в Гаагу как для Лебедева, так и для Ильина.

В своей шифрограмме Ильин дает разрешение на использование оружия.

Одновременно с тем, источники издания утверждают, что предыдущий Начальник Генштаба Владимир Замана отказался выполнять преступный приказ, и именно поэтому его оперативно заменили на Ильина, который был готов выполнять указания министра Лебедева.