Депутатов срочно созывают в зал заседаний - ходят слухи, что Янукович подал в отставку

Народных депутатов Украины срочно созывают в сессионный зал Верховной Рады, поскольку перерыв должен был продолжаться до 16 часов.

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Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты Украины говорят о том, что должно быть “важное заявление”, потому что, по слухам, Виктор Янукович якобы подал в отставку с поста Президента Украины.

Народный депутат фракции "Батькивщина" Вячеслав Кириленко заявляет, что президент Украины Виктор Янукович подал в отставку.

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Про это он заявил в эфире телеканала "Рада".

"Я думаю, что сейчас уже официально объявят вам всем, что Янукович подал в отставку, а Юлия Тимошенко на воле", - сказал он.