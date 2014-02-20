В Черкассах сотрудники СБУ жгут документы

Как передает корреспондент УНИАН, на забаррикадированных дверях висит объявление «Простите за временные неудобства – ремонт!».

В то же время, сегодня пресс-служба прокуратуры Черкасской области сообщила, что прокурор Черкасской области Геннадий Демьяненко благодарит черкащан за выдержку и спокойствие во время проведения мирных собраний и призывает не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от нарушений законодательства.

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Также сегодня черкасские активисты зафиксировали факт, как во двор управления СБУ в Черкасской области люди в камуфляжах выносят какие-то бумаги, похожие на документы, и жгут. На видео, размещенном в Youtube, видно, как во дворе горит несколько костров и мужчины переворачивают бумаги, чтобы лучше горели.