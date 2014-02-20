В Черкассах сотрудники СБУ жгут документы
В Черкассах сегодня утром забаррикадированы металлическими щитами окна и двери помещения прокуратуры Черкасской области, а во дворе управления СБУ в Черкасской области работники жгут документы.
Как передает корреспондент УНИАН, на забаррикадированных дверях висит объявление «Простите за временные неудобства – ремонт!».
В то же время, сегодня пресс-служба прокуратуры Черкасской области сообщила, что прокурор Черкасской области Геннадий Демьяненко благодарит черкащан за выдержку и спокойствие во время проведения мирных собраний и призывает не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от нарушений законодательства.
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Также сегодня черкасские активисты зафиксировали факт, как во двор управления СБУ в Черкасской области люди в камуфляжах выносят какие-то бумаги, похожие на документы, и жгут. На видео, размещенном в Youtube, видно, как во дворе горит несколько костров и мужчины переворачивают бумаги, чтобы лучше горели.
Справка УНИАН. Вечером 23 января активисты пытались захватить помещение Черкасской облгосадминистрации, однако им помешали милиционеры. За штурм Дома советов милиция задержала и арестовала 48 активистов.
27 января ночью неизвестные лица осуществили вторую попытку захвата здания Черкасской ОГА. Перед этим на Соборную площадь приехали участники столичного Автомайдана. На защиту здания встали бойцы «Беркута», которые разогнали активистов Автомайдана и задержали 12 человек. Все подозреваемые в массовых беспорядках в Черкассах 23 и 27 января были освобождены от уголовной ответственности во исполнение Закона Украины «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место во время проведения мирных собраний», вступившего в силу 17 февраля.