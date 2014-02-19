ПР отправила из Донецка в Киев поезд со своими сторонниками

Об этом сообщил секретарь Донецкого городского совета Сергей Богачев, разместив на своей странице в Фейсбуке соответствующее видеообращение.

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«Мы планируем всем желающим, которые хотят высказать свою точку зрения на митингах в Киеве, обеспечить проезд в столицу. Поедут все те, кто хотел бы поучаствовать в митингах, кто уже имел опыт поездок в город Киев», - сказал Богачев. При этом он добавил: «Но процедура отправки людей, она довольно хлопотная, громоздкая. Отправка будет осуществляться и сегодня. Но, честно, говоря, даже поездов не хватит, чтобы отправить всех желающих в Киев».

Секретарь горсовета подчеркнул, что люди отправляются в Киев «исключительно для того, чтобы услышали голос Донбасса, голос тех, кто конструктивно хочет, чтобы развивалось наше государство, но не для того, чтобы нагнетать обстановку, не для того, чтобы совершать какие-то провокации». По мнению Богачева, у власти достаточно сил для того, чтобы сохранить правопорядок в стране.

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Он выразил надежду, что жители Донецка помогут своим присутствием в Киеве и поддержкой действующей в Украине власти изменить мнение мирового сообщества по поводу происходящего в стране.

«Надеюсь, что и мировое общественное сообщество, оно, видя ту ситуацию, которая происходит в Киеве, изменит свое отношение к оппозиции, к контролю за теми радикалами, которые находятся на Майдане. И выскажется о наведении порядка в Украине теми силами, которыми сегодня располагает власть», - заявил Богачев.