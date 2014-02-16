Макеенко доложил генпрокурору о разблокировании КГГА и Грушевского
Председатель КГГА Владимир Макеенко доложил генеральному прокуроку Украины Виктору Пшонке и министру МВД Украины Виталию Захарченко об освобождении митингующими здания КГГА и разблокировке проезда по ул.Грушевского.
Об этом говорится в официальных письмах КГГА.
“Уведомляем вас о том, что 16 февраля в 10.20 административные здания КГГА и Киевсовета переданы от группы международных наблюдателей полномочным представителям Киевского Городского Совета и Киевской Городской Государственной Администрации, которые оформлены соответствующим протоколом”, - говорится в сообщении.
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В письме отмечается, что по состоянию на 12.00 работники КГГА и КМР имеют доступ до своих рабочих мест и устранены препятствия для надлежащего функционирования здания. Транспортные коммуникации по ул. Грушевского в Киеве разблокированы участниками акций массового протеста.