Макеенко доложил генпрокурору о разблокировании КГГА и Грушевского

Об этом говорится в официальных письмах КГГА.

“Уведомляем вас о том, что 16 февраля в 10.20 административные здания КГГА и Киевсовета переданы от группы международных наблюдателей полномочным представителям Киевского Городского Совета и Киевской Городской Государственной Администрации, которые оформлены соответствующим протоколом”, - говорится в сообщении.

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В письме отмечается, что по состоянию на 12.00 работники КГГА и КМР имеют доступ до своих рабочих мест и устранены препятствия для надлежащего функционирования здания. Транспортные коммуникации по ул. Грушевского в Киеве разблокированы участниками акций массового протеста.