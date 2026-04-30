Первый электрический грузовик Tesla Semi сошел с конвейера для серийного производства (фото)

История Semi оказалась одной из самых продолжительных в линейке автомобилей Tesla.

Первый грузовик Tesla Semi сошел с новой линии на заводе Gigafactory Nevada, ознаменовав важный этап в развитии программы электрических тягачей. Соответствующее фото компания Илона Маска выложила в сети X.

История Tesla Semi оказалась одной из самых длительных в линейке Tesla. Представленный в 2017 году грузовик должен был выйти в серийное производство еще в 2019-м, однако сроки неоднократно переносились.

В конце 2022 года несколько машин были переданы компании PepsiCo – фактически это были экземпляры, собранные вручную на пилотной линии.

Видео дня

В феврале компания обнародовала окончательные технические характеристики, подтвердив наличие двух версий: Standard Range с запасом хода около 520 км при полной загрузке и Long Range с запасом хода около 800 км.

Обе версии Tesla Semi оснащены трехмоторной силовой установкой мощностью 1000 лошадиных сил.

Грузоподъемность автомобиля составляет около 20 тонн (около 38 тонн – полная масса).

Tesla предлагает версию Long Range по цене 290 000 долларов, а версию Standard Range – примерно за 260 000 долларов, что делает ее одним из самых дешевых электрических тягачей в своем классе.

На фоне конкурентов Tesla выходит на рынок с заметным преимуществом по запасу хода. Электрические грузовики от Volvo и Daimler уже поставляются, но в меньших объемах и с более скромными характеристиками.

Завод Tesla Semi рассчитан на годовую мощность в 50 000 грузовиков, хотя компания планирует наращивать производство постепенно. Некоторые аналитики прогнозируют поставки от 5 000 до 15 000 единиц в 2026 году. По мнению других специалистов, это выглядит слишком оптимистично.

Параллельно формируется экосистема вокруг Tesla Semi. Появляются сервисные модели "грузовик как услуга", по которым клиент получает транспорт, зарядную инфраструктуру и энергоснабжение по подписке, что снижает необходимость в крупных начальных инвестициях.

Tesla Semi – другие новости

Напомним, недавно американский комик и бывший ведущий ток-шоу Джей Лено протестировал электромобиль Tesla Semi. Одним из главных преимуществ модели он назвал "впечатляющую батарею", отметив, что грузовик станет "смертью дизельных двигателей".

Сообщалось также, что у Tesla Semi появился китайско-европейский двойник Windrose Tech R700, который уже выходит на мировой рынок. Генеральный директор бренда Вэнь Хань объяснил такое сходство не копированием, а "суровыми законами физики".

