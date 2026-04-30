Работа для ветеранов войны: сколько зарабатывают УБД и где платят больше

В Украине в настоящее время насчитывается около 1,8 млн ветеранов.

Сферы с наибольшим количеством вакансий для кандидатов со статусом участника боевых действий сформировались в категориях производства, логистики и розничной торговли, говорится в исследовании "OLX Работа", которое имеется в распоряжении УНИАН.

Самые высокие медианные зарплаты предлагались в сфере строительства и облицовочных работ, в частности на вакансии:

штукатур – 85 тыс. грн (+42% с марта 2025 года);

каменщика – 60 тыс. грн (+50%);

прораб (+28%), маляр (+15%), плиточник (+35%) – 57,5 тыс. грн;

фасадчик – 56,5 тыс. грн (снижение уровня зарплаты на 10% по сравнению с мартом 2025 года).

Среди других направлений:

СТО/автомойки: кузовщик – 61,5 тыс. грн (+37%);

недвижимость/продажи: менеджер по продажам – 59 тыс. грн (+97%);

красота/фитнес/спорт: массажист – 55 тыс. грн (+26%);

логистика/склад/доставка: дальнобойщик – 55 тыс. грн (снижение на 10% по сравнению с мартом 2025 года).

Работа для ветеранов войны: ТОП вакансий с наибольшим количеством предложений

Отмечается, что в марте 2026 года больше всего вакансий предлагалось в сфере производства и рабочих специальностей – 2 200 вакансий с медианной зарплатой 27,5 тыс. грн.

Аналитики также предоставили данные в сфере логистики и доставки. На должность водителей зафиксировано 1843 вакансии с зарплатой 37,5 тыс. грн, грузчиков – 929 вакансий с зарплатой 26,4 тыс. грн, курьеров – 360 вакансий с зарплатой 35 тыс. грн, кладовщиков – 350 вакансий с зарплатой 27,5 тыс. грн.

В то же время в розничной торговле и продажах на должность продавцов было 1110 вакансий с медианной зарплатой 25 тыс. грн, кассиров – 350 вакансий с зарплатой 24 тыс. грн. В сфере охраны и безопасности: на должность охранника предлагалось 744 вакансии с медианной зарплатой 17 тыс. грн.

В строительстве и облицовочных работах было 694 вакансии с медианной зарплатой 27,5 тыс. грн. Замыкает ТОП-10 вакансия автослесаря, где предлагалось 295 вакансий с медианной зарплатой 42,5 тыс. грн.

Растет ли количество вакансий для соискателей со статусом УБД

Аналитики отмечают, что с марта прошлого года в некоторых категориях увеличилось количество вакансий, подходящих для соискателей со статусом участника боевых действий, тогда как в части направлений оно, наоборот, уменьшилось. Так, например, в категории "Клининг/домашний персонал" – на 62%, в "Производство/рабочие специальности" – на 40,5%, в "Административный персонал/HR/секретариат" – на 37%.

"Число людей, возвращающихся с войны и интегрирующихся в общество, растет, и на данный момент, по официальным данным, в Украине насчитывается около 1,8 млн ветеранов – и это не окончательная цифра. Это значительная доля рынка труда, поэтому работодателям важно быть открытыми к найму кандидатов со статусом участника боевых действий, предлагать достойную оплату и надлежащие условия труда", – резюмировали эксперты.

Рынок труда – последние новости

По данным Госстата, средняя заработная плата в марте в Украине выросла на 7,2% по сравнению с февралем – до 30 356 гривен. Больше всего денег зарабатывали в столице, где работникам в марте, в среднем, начисляли 49 381 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине за год наибольший рост наблюдался на вакансиях в сферах торговли, рекламы и строительства. В частности, больше всего выросла зарплата копирайтера в категории реклама/дизайн/PR.

