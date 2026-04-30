Россия не смогла воспользоваться скачком цен на нефть из-за 'санкций СБУ' под руководством Хмары, – эксперт

Под ударом оказываются ключевые узлы энергетической логистики по всей территории России, подчеркивает эксперт.

Россия не смогла воспользоваться высокими ценами на нефть из-за постоянных ударов дронов СБУ, которые снизили экспортные возможности врага. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт считает последние удары Службы новой фазой экономического давления на РФ, где удары по глубинной инфраструктуре становятся системным инструментом войны.

"Речь идет об уничтожении понятия "глубокого тыла". Если раньше российская экономическая инфраструктура считалась относительно защищенной за пределами приграничных регионов, то теперь под ударом оказываются ключевые узлы энергетической логистики по всей территории страны. "Горит повсюду" – это уже не метафора, а характеристика ситуации в РФ", – подчеркивает экс-нардеп.

Видео дня

"Ключевой эффект – экономический. Нефть остается основой валютных поступлений России, а значит, и фундаментом финансирования войны. После ударов СБУ горят не просто резервуары, а будущие долларовые потоки в военный бюджет врага", – пишет политолог.

Эксперт отмечает, что с приходом нового руководителя Евгения Хмары Служба безопасности значительно увеличила количество и качество ударов на большие расстояния. "Хмара смог придать новый импульс ударам по РФ. Выросло и количество, и качество ударов. Благодаря усилиям команды нового главы СБУ Россия теряет ключевое преимущество – возможность спокойно монетизировать свои энергоресурсы", – резюмирует политолог.

Напомним, ранее сообщалось, что удары СБУ по нефтяным объектам РФ продолжались весь апрель. В конце месяца дроны Службы нанесли мощный удар по Перми в 1500 км от Украины, где расположена ключевая нефтеперекачивающая станция региона.