Цены на бензин и дизель должны быть еще выше: глава АМКУ объяснил, что происходит на АЗС

За март дизель на украинских АЗС подорожало на 39%, а бензин – на 16%.

Розничные цены на бензин и дизельное топливо на АЗС с начала войны на Ближнем Востоке и до конца марта росли медленнее, чем стоимость закупки. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления в Верховной Раде заявил председатель Антимонопольного комитета Павел Кириленко.

По его словам, если стоимость импортируемого дизельного топлива с 26 февраля по 31 марта выросла на 58%, то средняя цена на дизель в сети АЗС повысилась лишь на 39%. Стоимость бензина за отчетный период выросла на 16%.

"Иностранные производители и трейдеры очень быстро отреагировали на кризис на Ближнем Востоке и сразу подняли свои отпускные цены. Таким образом, аргументы отечественных операторов АЗС относительно стремительного роста затрат на пополнение запасов нефтепродуктов нашли свое определенное подтверждение", – констатировал глава АМКУ.

Видео дня

Кириленко добавил, что в Украине продают бензин, дизель и автогаз около 1200 операторов разного размера, "поэтому говорить о злоупотреблении монопольным положением сейчас неуместно".

Он также дал понять, что расследование АМКУ относительно роста цен на нефтепродукты не приведет к мгновенному удешевлению бензина и дизеля на АЗС.

"АМКУ не является ни ценовой инспекцией по ценообразованию, ни ценовым регулятором рынков. Механизм защиты экономической конкуренции, к сожалению, не способ мгновенного влияния на снижение цены", – подчеркнул глава комитета.

Цены на бензин в Украине – последние новости

Цены на дизельное топливо на АЗС с 20 по 27 апреля, в среднем, снизились на 1,78 грн/л, до 88,14 грн/л. Бензин марки А-95 подешевел на 25 коп./л.

Ожидается, что с 1 мая Украина возобновит импорт дизельного топлива из Венгрии. Впрочем, основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин считает, что возвращение венгерского дизеля на украинский рынок не повлияет на стоимость топлива на АЗС. Эксперт предполагает, что топливо будет использовано для нужд Сил обороны.

