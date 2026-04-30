'Что-то мы не то делаем': в РФ озабочены безумными ценами на яблоки, достигающими 1000 рублей

На российской Чукотке уровень жизни населения достиг такого уровня, что стоимость килограмма яблок там составляет тысячу рублей (более 500 гривень), а одно большое яблоко стоит 300 рублей (более 150 гривень). Об этом сообщает The Moscow Times.

Подобные заоблачные цены вызваны дорогой логистикой. Ранее власти приняли закон о северном завозе, согласно которому стоимость продуктов должна была снизиться. Но цены на продукты в России упорно отказываются подчиняться указаниям сверху.

Что пошло не так, не может понять вице-премьер и полномочный представитель кремлевского диктатора Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Скажу честно, такая цена производит впечатление. Я попрошу Министерство развития Дальнего Востока и Арктики после доклада губернатора объяснить мне, почему яблоки стоят по 300 рублей. Что-то мы делаем не так", – признался Трутнев.

Продукты на Чукотке и в других отдаленных регионах РФ обычно стоят в несколько раз дороже, чем на территории к западу от Урала. Имеет место и дефицит – так, в июне 2023 года жителям чукотского города Билибино продавали яйца только по паспорту.

В том же 2023 году в России был принят закон "О северном завозе", который продвигали 20 лет. Согласно ему, продукты, топливо и строительные материалы в районах Севера должны были подешеветь.

