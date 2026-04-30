Индукционные плиты - не всегда лучший выбор: какие варианты могут оказаться более выгодными

Такие приборы могут потреблять много электроэнергии.

В последние годы индукционные плиты значительно опережают газовые, особенно в новых квартирах и домах. Пользователи выбирают их из-за скорости работы, безопасности и простоты ухода. Однако, как пишет WP.tech, эта техника имеет определенные недостатки.

По информации PGNiG, годовое потребление энергии индукционной плитой может достигать около 748,25 кВт·ч, то есть в три раза больше, чем у холодильника, в пять раз больше, чем у стиральной машины, и в полтора раза больше, чем у духовки.

Альтернатива - инфракрасная плита

Последним хитом являются инфракрасные варочные поверхности. Это оборудование, которое может заменить индукцию, при этом работает более эффективно и не заставляет пользователя покупать специальные кастрюли или сковороды.

"Современные модели инфракрасных плит делают ставку не только на рабочие параметры, но и на внешний вид кухни. Часть приборов можно встроить в столешницу так, чтобы поверхность оставалась ровной и минималистичной. Такое расположение облегчает поддержание порядка, ведь гладкую плиту достаточно просто протереть, чтобы удалить загрязнения после приготовления пищи", - объяснили в WP.tech.

Существенным отличием является также удобство использования. По сравнению с индукцией, пользователю не нужно подбирать посуду в соответствии с требованиями прибора.

Кроме того, в плитах такого типа тепло поступает преимущественно в кастрюлю, благодаря чему сама поверхность не нагревается так сильно. Благодаря этому снижается риск ожогов и повышается безопасность во время приготовления пищи.

Другие советы экспертов

