Астролог рассказал, чего ожидать во время первого майского полнолуния и как оно может повлиять на личные отношения.

1 мая состоится полнолуние в знаке Скорпиона, которое астрологи считают одним из самых напряженных астрологических моментов весны.

Ранее у нас вышел гороскоп на сегодня по картам Таро, а астролог Antony_Tarology рассказал в комментарии УНИАН, как разные знаки Зодиака почувствуют ее влияние и кому стоит быть особенно внимательными в этот период.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда полнолуние в этом месяце – что означает майское полнолуние

Как отметил эксперт, ближайшее полнолуние состоится 1 мая в 20:22 по киевскому времени и будет символизировать период ясности, кульминации и завершения определенных процессов:

"Полнолуние – это своего рода оппозиция: 180° между Солнцем, которое отвечает за наше "я", эго, и Луной, которая отвечает за наши эмоции: волнения, колебания, зоны комфорта и т. д.".

Он добавил, что не столь важно, когда будет ближайшее полнолуние в 2026 году, поскольку его влияние может длиться дольше – в данном случае, до 16 мая включительно.

Также, по его словам, Луна в Скорпионе находится в так называемом "изгнании", что усиливает интенсивность эмоциональных процессов. Он пояснил, что этот знак связан с подсознательными страхами, контролем, зависимостями, финансами и скрытыми конфликтами, которые могут активизироваться в этот период.

Впрочем, особенно напряженным, по мнению специалиста, станет момент, когда полнолуние достигнет своего максимума 1 мая:

"В этот момент происходит оппозиция Солнца и Луны, а также напряженная конфигурация – так называемый тау-квадрат с Плутоном, планетой глубоких кризисов и трансформаций".

Это может проявляться в виде резких перемен или конфликтов: могут обостриться темы напряженных отношений, эмоционального давления и финансовых потерь. В связи с этим астролог предостерег от импульсивных решений, поскольку интуиция в этот период может быть нестабильной, а эмоциональный фон – слишком напряженным.

В то же время, по его словам, может появиться внутреннее сопротивление изменениям, даже если ситуация уже достигла критической точки:

"В этой конфигурации важную роль играет Плутон – именно он подсказывает выход: посмотреть на проблему иначе, нестандартно, и не бояться трансформаций".

Более того, Солнце будет в Тельце, который символизирует стремление к стабильности, тогда как Луна в Скорпионе вытягивает наружу страхи и заставляет меняться. Это, как отметил эксперт, создает внутренний конфликт: остаться в комфорте или рискнуть ради перемен.

Что можно и чего нельзя делать в полнолуние – полный астропрогноз

Астролог также посоветовал вспомнить события в период с 20 ноября по 4 декабря 2025 года, ведь в тот промежуток времени приходил новолуние в Скорпионе, и когда будет полнолуние, они могут достичь кульминации:

"Сильнее всего влияние этой луны почувствуют представители таких знаков, как Скорпион, Телец, Лев и Водолей; если в них расположены асцендент, Солнце или Луна".

Далее эксперт представил краткий астрологический прогноз для каждого знака Зодиака, объясняя, какие сферы жизни могут претерпеть изменения.

Овен

Полнолуние активирует 8-й дом – сферу чужих финансов: кредиты, налоги, долги, совместные ресурсы. Возможно завершение или кульминация финансовых вопросов, тянущихся еще с полугодовой давности. Также могут раскрываться тайны.

Телец

Полнолуние активирует 7-й дом – партнерства. Речь идет как о личных, так и о деловых отношениях: здесь может наступить ясность, кульминация или завершение определенного этапа. Возможно раскрытие правды о партнере или завершение конфликтов и конкуренции.

Близнецы

Активируется 6-й дом – работа, здоровье, повседневные обязанности. Речь идет об итогах в профессиональной сфере (изменения, завершение проектов) или вопросах здоровья, которые выходят на первый план.

Рак

Полнолуние затрагивает 5-й дом – любовь, романтика, дети. Возможны важные изменения в отношениях: от завершения до перехода на новый уровень и рождения детей, а также прояснение или завершение важных вопросов, связанных с детьми. Кроме того, изменения могут коснуться сферы хобби и удовольствий.

Лев

Активируется тема семьи и дома. Возможна кульминация событий, связанных с родителями, жильем или переездом. Также это может быть завершение процессов, начавшихся полгода назад, в частности касающихся документов или статуса (например, за границей).

Дева

В центре – общение, близкое окружение, родственники. Возможны изменения в отношениях, завершение или новый этап общения. Также это период решения вопросов, связанных с учебой, документами, поездками или транспортом.

Весы

Акцент будет сделан на финансах и самооценке. Вероятны изменения в доходах, завершение финансовых обязательств или переход на новый источник заработка. Параллельно может произойти переоценка собственной ценности.

Скорпион

Это ваш 1-й дом – личность, внешность, здоровье. Возможно завершение важного этапа, изменения в имидже или самочувствии. Также это период глубоких внутренних трансформаций и работы со страхами.

Стрелец

Активируется 12-й дом – подсознание и внутреннее состояние. Время для работы с психологическими блоками, избавления от зависимостей или переосмысления жизненных установок. Возможно углубление в духовные практики.

Козерог

На первый план выходят – социальные связи, планы и цели. Возможно завершение общения или проектов, в частности в интернете. Также это период реализации или пересмотра жизненных целей.

Водолей

Карьера, статус и репутация выходят на первый план. Вероятны изменения в работе, завершение этапа или новые возможности. Могут открываться скрытые моменты в профессиональной сфере.

Рыбы

Активируется 9-й дом – обучение, документы, путешествия. Возможно завершение образовательных процессов, решение юридических вопросов или появление ясности относительно будущего направления развития.

Иногда в месяце может быть сразу две полные луны, поэтому если вас интересует, когда полнолуние в мае 2026 года – следите за актуальными новостями на УНИАН.

Вас также могут заинтересовать новости: