В европейских городах тщательно продумана система дождевой канализации, благодаря которой лужи на дорогах часто исчезают за считанные часы.

После дождей, улицы, дворы и тротуары многих украинских городов моментально покрываются лужами, которые потом стоят днями и даже неделями. При этом, в европейских городах лужи или быстро исчезают, или не накапливаются вовсе, вследствие чего возникает вопрос: а можно ли так сделать у нас и что для этого потребуется.

Разберемся, как решают проблему с осадками в городах на Западе и куда жаловаться на лужи во дворе у нас.

Откуда берутся лужи в Украине – почему не работает дождевая канализация

Сперва стоит прояснить простую вещь: чем больше в местности асфальтированных поверхностей, тем чаще там будет скапливаться дождевая вода, поскольку ей попросту некуда больше впитываться.

Соответственно, ключевое техническое отличие между Украиной и Европой в этом вопросе связано с тем, как на плотно застроенных территориях организована система отвода воды, то есть уличный дренаж.

Во многих городах Украины эта система создавалась десятилетия назад и сегодня или не справляется с увеличившимся объемом воды (из-за расширения асфальтированной территории) или просто находится не в лучшем состоянии, засорена и неисправна.

Также большую роль играют наклон поверхности и водостоки на зданиях: если во дворах и на тротуарах нет даже небольшого уклона, вода будет скапливаться в ямах и низинах, а ливневки только увеличат ее концентрацию вокруг домов. В европейских городах это обычно продумывают заранее – поверхность делается с уклоном, а вода с крыш отводится сразу в канализацию.

Причем если раньше дождевую воду в Европе просто направляли в реки, то когда стало ясно, что вместе с ней туда попадают масло, бензин и другие загрязнения с улиц, дренажные трубы были перенаправлены в парки, клумбы и прочие открытые участки земли, где вода может впитаться естественным образом.

Кроме того, стали применяться специальные покрытия, вроде пористого асфальта или плитки, а также озелененные крыши, слой земли и растений на которых должен задерживать часть осадков.

Что касается того, куда жаловаться на лужи во дворе, то в первую очередь стоит обратиться в управляющую компанию – ЖЭК или ОСББ: подайте письменное обращение с просьбой устранить причину подтопления. Если реакции не последует, можно направить жалобу в городские службы через горячие линии или обратиться в районную администрацию.

Ранее мы писали, почему в Европе не едят гречку.

Вас также могут заинтересовать новости: