Всего один предмет: лесники раскрыли простой трюк для защиты от клещей

Эксперты рекомендуют простой способ защиты от клещей: липкий валик, подходящая одежда и быстрый осмотр после прогулки по лесу.

Эксперты Карконошского национального парка поделились простым методом защиты от клещей во время прогулок в лесу – обычным липким роликом для одежды, который обычно используют для удаления пыли или шерсти, пишет портал Blikk.

Специалисты отмечают, что клещи часто долго перемещаются по одежде, прежде чем добраться до кожи, и именно этот промежуток времени позволяет эффективно их удалить. Достаточно тщательно пройтись липкой лентой по брюкам, рукавам и обуви, чтобы "снять" паразитов до укуса.

Одежда и запахи как дополнительная защита

Лесники советуют выбирать светлую одежду с длинными рукавами и штанинами – это затрудняет доступ клещей к коже и помогает их заметить.

Дополнительно можно использовать натуральные эфирные масла, в частности эвкалипта, лаванды или гвоздики, которые обладают отпугивающим эффектом. В то же время эксперты отмечают, что самым надежным вариантом остаются специальные репелленты.

Где чаще всего прячутся клещи

После возвращения из природы важно тщательно осматривать тело. Клещи чаще всего прикрепляются в труднодоступных и теплых местах – под мышками, за ушами, в сгибах колен и вдоль линии роста волос.

Специалисты напоминают, что клещи могут переносить опасные заболевания, в частности болезнь Лайма, поэтому профилактика имеет ключевое значение.

