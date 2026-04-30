Заморозки в Украине: синоптик рассказала, когда уже станет теплее

Заморозки в апреле и в начале мая этого года вполне закономерны, ведь март был значительно теплее нормы.

В этом году метеорологическая весна в Украине началась одновременно с календарной. Но март был теплым, с температурой значительно выше нормы, поэтому вполне закономерно, что в апреле и даже в начале мая будут наблюдаться заморозки. Об этом Украинскому радио рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Она пояснила, что уже длительное время в Украину поступают холодные воздушные массы с северных широт. Именно они формируют прохладную погоду с ночными заморозками.

По ее данным, в настоящее время температурный фон на территории Украины ниже климатической нормы, а в последние несколько ночей в некоторых регионах были даже зафиксированы рекорды минимальной температуры. В частности, в ночь на 29 апреля в Чернигове, Кропивницком и Львове были зафиксированы минимальные значения температуры до -2°.

К счастью, холодная погода продлится еще недолго.

"С 2-3 мая будет наблюдаться тенденция к повышению температуры. Ветер будет дуть уже с юго-запада", – сообщила представительница Гидрометцентра.

Потепление в Украине – прогноз на ближайшие дни

С началом мая в Украине ожидается постепенное потепление. 1 мая еще будет прохладно: +9°…+12°, на Закарпатье и юге до +14°, местами небольшие дожди. Уже 2 мая температура поднимется до +11°…+19°, по стране будет сухо. В конце недели, 3 мая, станет еще теплее: +13°…+17°, а на западе – до +21°…+24°, осадки возможны только на юго-востоке. Новая неделя начнется с теплой погоды: в большинстве регионов будет +14°…+20°, на западе – до +24°.

Вас также могут заинтересовать новости: