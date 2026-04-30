Netflix показал первые кадры триллера о маньяке с Робертом де Ниро: когда премьера

Стриминговый сервис Netflix анонсировал выход нового детективного триллера "Шептун". Это экранизация одноименного бестселлера писателя Алекса Норта. На официальной странице сервиса в Facebook появились первые кадры из фильма.

Главные роли в ленте исполнили Роберт де Ниро, Адам Скотт ("Большая маленькая ложь") и Мишель Монаган ("Миссия невыполнима-3", "Белый лотос").

Триллер "Шептун" - что известно

По сюжету, писатель-вдовец Том Кеннеди самостоятельно воспитывает 8-летнего сына. Чтобы пережить смерть жены, он с ребенком переезжает в небольшой городок Фезербенк.

Вскоре выясняется, что в этом городке 20 лет назад орудовал серийный убийца по прозвищу "Шептун". Он заманивал своих жертв, шепча что-то за окном. Маньяка поймали, и жители вздохнули с облегчением. Но вот неожиданно сына Тома похищают.

Он не в силах ждать, пока полиция проведет расследование, и сам начинает искать мальчика. За помощью он обращается к своему отцу, бывшему полицейскому детективу. Вместе они возвращаются к делу многолетней давности, связанному с осужденным серийным убийцей "Шептуном".

Режиссером картины выступил Джейм Эшкрофт ("Жестокая расплата"), а за адаптацию сценария отвечали Чейз Палмер ("Оно") и Бен Джейкоби ("Омен. Первое знамение").

Триллер выйдет на стриминговом сервисе 28 августа.

