Серия REDMI Note 15: что показали официальные испытания на прочность и защиту от воды

Смартфоны ежедневно сталкиваются с падениями, влагой, перепадами температур и механическими нагрузками. Именно на эти сценарии ориентирована серия REDMI Note 15, что подчеркивает ее слоган "Мощь титана", и это как нельзя лучше характеризует повышенную прочность конструкции и компонентов смартфонов. Производитель подкрепляет это утверждение демонстрацией лабораторных испытаний (Titan Lab), в рамках которых проверяют, как устройства реагируют на удары, давление и воздействие воды в условиях, приближенных к реальному использованию.

Что показали тесты серии REDMI Note 15

В ходе открытого тестирования Titan Lab компания Xiaomi продемонстрировала, как смартфоны серии REDMI Note 15 проходят проверку на выносливость в сценариях, имитирующих повседневное использование. Речь идет не об одном показательном эксперименте, а о серии испытаний, охватывающих механические нагрузки, воздействие воды и стабильность работы после повреждений. В Xiaomi этот подход описывают как "REDMI Titan Reliability" – комплексную проверку конструкции, материалов и внутренней архитектуры устройства.

Смартфоны многократно роняли на твердые поверхности с различной высоты, в том числе в формате серийных падений. После таких испытаний устройства оставались работоспособными, что и стало основой для позиционирования: серия REDMI Note 15 – мощь титана.

Видео дня

Флагманские модели REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G получили сертификацию SGS Premium Performance. Заявленная прочность предполагает устойчивость к падениям с высоты до 2,5 метра, а также устойчивость к изгибу и сжатию. После серии ударов устройства продолжают работать без изменений в функциональности. Базовые модели REDMI Note 15 и REDMI Note 15 5G демонстрируют устойчивость к падениям с высоты до 1,7–1,8 метра, что соответствует среднему росту взрослого человека.

Отдельно проверяется механическая прочность корпуса. Во время демонстрации смартфоны подвергаются давлению и попыткам деформации, что позволяет оценить жесткость конструкции. Благодаря внутреннему каркасу и усиленным элементам конструкции смартфоны лучше противостоят сгибанию.

Основные сценарии тестирования:

многократные падения на твердые поверхности с высоты примерно 1–2,5 м, в том числе под разными углами (на грань, угол и заднюю панель);

серийные испытания на падение, при которых устройство подвергается нескольким падениям подряд без промежуточной проверки;

проверка устойчивости корпуса к сгибанию – как равномерному, так и точечному (имитация давления в кармане или сумке);

нагрузки в виде сжатия и локального давления на корпус и экран;

оценка работоспособности после механических воздействий: проверка камеры, датчиков, связи и отклика дисплея;

тестирование дисплея после ударов, в частности проверка точности сенсора и отсутствия "мертвых зон";

проверка герметичности корпуса после физических нагрузок (в контексте защиты от воды).

Техническую основу прочности составляет стекло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, которое лучше противостоит ударам при падении на твердые поверхности. Наряду с этим используется многослойная амортизирующая конструкция, распределяющая энергию удара по корпусу. Благодаря этому снижается нагрузка на основные компоненты.

Флагманы REDMI Note 15 Pro+ 5G та REDMI Note 15 Pro 5G получили двойную защиту по стандартам IP66 (от сильной струи) и IP68 (от погружения). При этом технология дисплея Wet Touch позволяет смартфону безошибочно распознавать жесты, даже если ваши руки мокрые или вы стоите под дождем.

Что эти тесты означают для пользователя

Открытые испытания Titan Lab демонстрируют не столько абсолютную "неубиваемость" устройств, сколько подход производителя к проверке их выносливости. Демонстрация серийных падений, механических нагрузок и проверок после них дает представление о том, как смартфоны ведут себя в типичных рисковых сценариях, с которыми пользователи сталкиваются ежедневно.

При этом испытания проводятся в контролируемых условиях и не гарантируют аналогичный результат при реальном использовании. Фактическая устойчивость смартфона зависит от многих факторов – угла падения, типа поверхности или интенсивности нагрузки. Инженерный подход к конструкции REDMI Note 15 означает для пользователя меньший риск критических повреждений в повседневных ситуациях, но не отменяет необходимости осторожного использования.

Новая линейка REDMI Note 15 устанавливает новые стандарты выносливости в своем сегменте. Официальные испытания подтвердили: эти смартфоны готовы к падениям, воздействию воды и интенсивным нагрузкам.