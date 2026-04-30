Россия может использовать морские дроны, но сделала ставку на другое, - Плетенчук

У россиян есть отставание от ВСУ, и они не могут их догнать, поскольку соответствующие технологии постоянно меняются.

Российская оккупационная армия еще до полномасштабного вторжения в Украину имела на вооружении морские ударные дроны, но сделала ставку на свой надводный флот.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он уточнил, что с 2022 года применение россиянами таких дронов не носит массового характера.

Видео дня

"Есть несколько примеров успешного применения, но масштабирования мы не видим. Считаем ли мы эту угрозу реальной? Да, считаем. Мы готовимся к отражению подобных атак и делаем это успешно. Учитывая то, что этот дрон был обнаружен заблаговременно (у побережья Одессы – УНИАН). С другой стороны – Россия делает ставку больше на воздушные дроны-камикадзе, в частности для ударов по гражданским судам", – подчеркнул Плетенчук.

Он отметил, что по морским дронам у россиян есть отставание от ВСУ и догнать Силы обороны трудно, потому что соответствующие технологии постоянно меняются, что зависит от условий противодействия.

Как пояснил Плетенчук, россияне, планируя полномасштабное вторжение в Украину, сделали ставку на свой Черноморский флот. Враг не предполагал, что ВСУ, не имевшие соответствующих сил в море, так масштабируют новые технологии:

"Это был наш ответ противнику".

Удары по российским кораблям

Как писал УНИАН, в ночь на 30 апреля Военно-морские силы ВСУ нанесли удар по корабельно-катерному составу Российской Федерации в районе Керченского пролива. В результате были поражены патрульный сторожевой катер ФСБ РФ "Соболь" и противодиверсионный катер "Грачонок".

Противник понес безвозвратные и санитарные потери. По данным ВМС, указанные катера являются ключевыми единицами береговой охраны пограничной службы ФСБ и ВМФ РФ, которые используются для охраныКерченского моста и борьбы с диверсантами.

