Россия может использовать морские дроны, но сделала ставку на другое, - Плетенчук

Российская оккупационная армия еще до полномасштабного вторжения в Украину имела на вооружении морские ударные дроны, но сделала ставку на свой надводный флот.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он уточнил, что с 2022 года применение россиянами таких дронов не носит массового характера.
"Есть несколько примеров успешного применения, но масштабирования мы не видим. Считаем ли мы эту угрозу реальной? Да, считаем. Мы готовимся к отражению подобных атак и делаем это успешно. Учитывая то, что этот дрон был обнаружен заблаговременно (у побережья Одессы – УНИАН). С другой стороны – Россия делает ставку больше на воздушные дроны-камикадзе, в частности для ударов по гражданским судам", – подчеркнул Плетенчук.
Он отметил, что по морским дронам у россиян есть отставание от ВСУ и догнать Силы обороны трудно, потому что соответствующие технологии постоянно меняются, что зависит от условий противодействия.
Как пояснил Плетенчук, россияне, планируя полномасштабное вторжение в Украину, сделали ставку на свой Черноморский флот. Враг не предполагал, что ВСУ, не имевшие соответствующих сил в море, так масштабируют новые технологии:
"Это был наш ответ противнику".
Удары по российским кораблям
Как писал УНИАН, в ночь на 30 апреля Военно-морские силы ВСУ нанесли удар по корабельно-катерному составу Российской Федерации в районе Керченского пролива. В результате были поражены патрульный сторожевой катер ФСБ РФ "Соболь" и противодиверсионный катер "Грачонок".
Противник понес безвозвратные и санитарные потери. По данным ВМС, указанные катера являются ключевыми единицами береговой охраны пограничной службы ФСБ и ВМФ РФ, которые используются для охраныКерченского моста и борьбы с диверсантами.