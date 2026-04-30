Украина получила мобильные симуляторы для F-16, – Федоров

Благодаря этому ускорится подготовка пилотов и усилится защита воздушного пространства.

Украина получила в дополнение к стационарным мобильные тренажеры F-16. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

"Истребители F-16 уже защищают украинское небо. Чтобы повысить эффективность перехвата воздушных целей, необходимо совершенствовать подготовку пилотов и сокращать время от обучения до боевого применения. При поддержке партнеров в дополнение к стационарным получили мобильные тренажеры F-16. Во всем мире их всего несколько из-за высокой стоимости, и часть уже в Украине", – отметил он.

По словам министра, это возможность непрерывно тренировать наших пилотов, фактически – переход на стандарты НАТО в их подготовке.

Федоров пояснил, что благодаря тренажерам пилоты отрабатывают сложные боевые сценарии еще до вылета, в частности: скорость реакции и принятия решений; ситуационную осведомленность в динамичном бою; выполнение конкретных боевых задач в смоделированной среде.

Он также сообщил, что тренажеры разработаны специально под наши требования и техническое задание и учитывают географические особенности Украины.

"Ключевое преимущество – мобильность. Мы можем быстро перемещать тренажеры, что критически важно для безопасности пилотов в условиях постоянных атак. Больше тренировок – быстрее подготовка, сохраненный ресурс самолетов и значительно более высокая эффективность в небе. Защита неба – наш главный приоритет. Продолжаем системно укреплять авиацию и отвечаем врагу асимметрично с помощью технологий", – отметил глава Минобороны.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Федоров заявил, что Бельгия и Испания выделят по 1 млрд евро оборонной помощи для Украины. Кроме того, украинские военные получат дополнительные истребители F-16 и запчасти к ним.

Также в этом году может начаться обучение украинских пилотов на шведских истребителях Gripen, о передаче которых Швеция договорилась с Украиной в 2025 году.

Авиационный эксперт Константин Криволап пояснил, что ключевое преимущество Gripen заключается в том, что этот истребитель оснащен французской ракетой класса Meteor, дальность поражения которой составляет 250-300 километров. Соответственно, они могут стать мощным оружием против самолетов Су-34, несущих КАБы, и Су-35.

