Денисенко сделала откровенное признание об отношениях с экс-мужем Фединчиком

Известная украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, что почти каждый день видится со своим бывшим мужем, актером Андреем Фединчиком.

Пара артистов рассталась, но поддерживает хорошие отношения ради сына. Артистка, по ее словам, старается сделать так, чтобы ребенок проводил с отцом больше времени.

"В тот период, когда Андрей был военным, сын совсем не видел папу. Сейчас, когда есть такая возможность, что Андрей уже не военный, он в Киеве, он каждый день приходит утром, чтобы отвести его в школу", – сказала Наталка Денисенко в интервью проекту "Наодинці з гламуром".

Напомним, актер Андрей Фединчик служил с первых дней полномасштабного вторжения, но из-за операции на позвоночнике был признан негодным и уволился из рядов ВСУ.

"Я не могу сказать, что между нами теплые отношения, но мы очень хорошие родители Андрея, а мне кажется, что это самое главное - чтобы наш ребенок был любим, чтобы все было хорошо между папой и сыном", – сказала Наталка Денисенко.

Отметим, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик прожили в браке 8 лет. У пары родился сын Андрей. В мае 2025 года актеры расстались. Сейчас атистка состоит в отношениях с манекенщиком Юрием Савранским. Недавно она сделала откровенное признание о своем возлюбленном.

