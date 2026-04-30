Играет у всех на повторе: какой трек возглавил YouTube Charts в Украине

Менее чем за неделю кавер на легендарный хит Степана Гиги "Я поклав своє кохання на вівтар" принес молодому украинскому певцу Никите Киселеву первое место в YouTube Charts в Украине.
Его песня "Вівтар" уже покорила сердца украинцев. Ее посмотрели более 767 000 раз.
"Эта работа – дань памяти великому артисту и попытка подарить новое звучание песне, которая уже давно стала особенной для многих украинцев", – отметил Никита.
Певец также эмоционально прокомментировал успех нового трека в своем Instagram.
"Друзья, "Вівтар" на первом месте! Я не знаю, как вы это сделали, но вы сделали меня самым счастливым артистом в мире. Я вам очень благодарен за поддержку, за любовь, которую я получаю в последнее время", – подчеркнул Киселев.
Топ-5 клипов YouTube Charts
Интересно, что еще один кавер на хит Степана Гиги в исполнении певицы FIЇNKA вошел в пятерку самых прослушиваемых песен в Украине.
- Никита Киселев – "Вівтар"
FIЇNKA – "Вівтар" (Cover)
FIЇNKA – "Вівтар"
Никита Киселев – "Вівтар"
Кажанна – "Сльозка".
