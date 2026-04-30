В Черном море был поражен танкер, попавший под санкции: Плетенчук рассказал подробности

Пресс-секретарь также сообщил, что россияне прилагают значительные усилия, чтобы защитить свою базу в Новороссийске от ударов дронов.

Военно-морские силы ВСУ с применением двух морских беспилотных катеров 29 апреля поразили танкер, находящийся под санкциями, что является довольно сложной задачей из-за авиации РФ. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Поразить нефтяной танкер в акватории Черного моря - довольно сложная операция, учитывая то, что россияне постоянно используют для противодроновой борьбы авиацию. Это у них происходит фактически 24 на 7 (круглосуточно - УНИАН). Учитывая, что это - восточная часть Черного моря - там этот поток поставлен на поток… Но, тем не менее, это произошло без каких-либо серьезных последствий для окружающей среды", - сказал Плетенчук.

По его данным, танкер не затонул, вероятно, он потерял ход. Информации о пострадавших не поступало.

Военный также рассказал, что противник многое сделал для защиты Новороссийска, где сейчас базируется часть Черноморского флота РФ.

"Но, как показывает практика, периодически в их гавани, в пункте базирования Новороссийск, украинские дроны все же появляются. Из самых известных случаев - это уничтожение подводной лодки проекта 636 "Варшавянка" - носителя крылатых ракет. Также - неудачная попытка захватить украинский дрон, который зашел в акваторию. Тогда погибло 5 высококвалифицированных специалистов со стороны нашего врага", - подчеркнул Плетенчук.

В то же время, по его словам, россияне прилагают много усилий, чтобы обезопасить этот свой единственный пункт базирования в Черном море от ударов дронов с воздуха. В частности, речь идет о развитии эшелонированной ПВО, наблюдательных постов, авиации и т. д., чтобы максимально защитить акваторию от проникновения украинских дронов.

Поражение подсанкционного танкера - что известно

Как писал УНИАН, вчера, 29 апреля, ВМС ВСУ в Черном море двумя морскими дронами-камикадзе поразили подсанкционный танкер MARQUISE под флагом Камеруна. Судно было без груза, грузоподъемность танкера - более 37 тыс. тонн. Во время поражения судно находилось в дрейфе, в районе 210 км к юго-востоку от города Туапсе (Россия) без сигнала автоматической идентификационной системы.

По словам военных, предположительно, танкер ожидал погрузки в море от другого судна. Поражена кормовая часть, в районе винто-рулевой группы и машинного отделения.

