Лучшие сериалы мая 2026: 'Паук-Нуар', 'Бороуз' и 'Благие знамения'

Лидером по количеству премьер в мае этого года стал Netflix.

В мае этого года киноманов ждет немало интересных сериальных премьер. Среди них – "Легенды", "Максимальное удовольствие гарантировано", "Бороуз" и "Паук-Нуар".

Кроме того, выйдут новые сезоны многих популярных шоу – "Цитадель", "Берлин", "Каштановый человечек", "Убивать осознанно" и других.

Также зрители увидят финал комедийного фэнтези-сериала "Благие знамения".

О всех 13 самых интересных сериалах мая 2026 года читайте в обзоре УНИАН.

Цитадель

Citadel (США, Amazon, экшн/шпионский/научная фантастика, 2 сезон, премьера – 6 мая)

В центре сюжета сериала – супруги-агенты глобальной шпионской сети "Цитадель", чья память была стерта. Спустя 8 лет они живут каждый своей отдельной жизнью под новыми именами, не помня ничего о своем прошлом. Но им пришлось все вспомнить, чтобы дать бой преступному синдикату, с которым их связывает давняя история противостояний.

Главные роли в сериале исполнили Ричард Мэдден ("Вечные", "Рокетмен", сериал "Игра престолов") и Приянка Чопра ("Матрица: Воскрешение", сериал "Квантико").

Второй сезон сериала будет состоять из семи эпизодов, все они выйдут одновременно.

Легенды

Legends (Великобритания, Netflix, триллер/криминал, 1 сезон, премьера – 7 мая)

По сюжету этого напряженного шоу, основанного на реальных событиях, в 1990-х годах, в разгар борьбы с наркотиками в Великобритании, группу обычных таможенников, не обученных шпионажу, отправили работать под прикрытием в ряд самых опасных банд.

Главную роль в сериале исполнил английский актер Том Берк ("Фуриоза: Безумный Макс. Сага", "Чудо", "Операция "Черный кейс").

Первый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, все они выйдут одновременно.

Каштановый человечек

The Chestnut Man: Hide and Seek (Дания, Netflix, детектив, 2 сезон, премьера – 7 мая)

Во втором сезоне детективы полиции Копенгагена Марк Гесс и Найя Тулин, отношения между которыми несколько испортились, снова объединят усилия, чтобы раскрыть убийство пропавшей женщины, которую нашли мертвой в лесу. Расследование выводит их на преследователя, который играет со своими жертвами в прятки, во время которых дразнит их детским стишком.

К главным ролям во втором сезоне вернулись известные датские актеры Даница Чурчич ("Мистериум. Охотники за фазанами", сериал "Мост") и Микель Фольско ("Королевский роман", "Мистериум. Начало", сериал "Дождь").

Второй сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, все они выйдут одновременно.

Дьявол может плакать

Devil May Cry (Южная Корея, США, Netflix, фэнтези/анимация, 2 сезон, премьера – 12 мая)

В центре сюжета этого анимационного фэнтези-сериала для взрослой аудитории, основанного на одноименной японской франшизе видеоигр Capcom, – харизматичный охотник на демонов по имени Данте, который должен помешать загадочному злодею открыть врата в ад.

Создателем сериала выступил Ади Шанкар, ранее работавший над другой успешной анимационной франшизой от Netflix – "Кастлвания".

Традиционно для Netflix, все эпизоды шоу выйдут одновременно.

Благие знамения

Good Omens (США, Великобритания, Amazon, комедия/фэнтези, 3 сезон, премьера – 13 мая)

В центре сюжета сериала, основанного на одноименном романе Терри Пратчетта и Нила Геймана, – демон Кроули и ангел Азирафаил, которые настолько полюбили жизнь на Земле, что объединились, чтобы предотвратить приход Антихриста и финальную битву между Раем и Адом, угрожающие существованию Земли.

Главные роли в сериале исполнили Дэвид Теннант (сериалы "Доктор Кто", "Бродчорч", "Джессика Джонс") и Майкл Шин (франшиза "Другой мир", "Фрост против Никсона", "Ночные звери").

После скандала с обвинениями в адрес Геймана в насилии и его последующего увольнения из проекта студия решила ограничить третий сезон сериала одним большим спецвыпуском, который станет для него финальным.

Немезида

Nemesis (США, Netflix, триллер/криминал, 1 сезон, премьера – 14 мая)

В центре сюжета – неутомимый полицейский из Лос-Анджелеса, одержимый гениальным преступником, организовавшим серию смелых ограблений. Победитель в этом противостоянии будет только один.

Главные роли в сериале исполнили Мэтью Лоу (сериалы "Начальная школа Эбботт", "Асока"), Илан Ноэль ("Судная ночь. Начало", сериал "Леди в озере") и Клеопатра Коулмен ("Бесконечный бассейн", "Мятежная луна", сериалы "Последний человек на Земле", "Черный кролик").

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Берлин и дама с горностаем

Berlin and the Lady with an Ermine (Испания, Netflix, криминал/драма, 2 сезон, премьера – 15 мая)

Этот сериал в жанре "ограбление" является приквелом к хитовому "Бумажному дому" и рассказывает об одном из его главных персонажей – грабителе Андресе де Фонойосе по прозвищу "Берлин". На этот раз он созывает свою команду в Севилью и превращает алчного герцога в жертву собственного плана по похищению шедевра да Винчи.

Берлина в сериале играет уже хорошо известный по этой роли в основном шоу Педро Алонсо.

Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Максимальное удовольствие гарантировано

Maximum Pleasure Guaranteed (США, Apple TV+, черная комедия, 1 сезон, премьера – 20 мая)

В центре сюжета – недавно разведенная женщина по имени Паула, которая борется со своим бывшим мужем за опеку над дочерью. Пытаясь найти деньги на оплату адвокатов, она не придумывает ничего лучшего, чем устраивать откровенные онлайн-чаты с незнакомцами. Во время одного из таких разговоров она становится свидетельницей похищения молодого парня, и это постепенно втягивает ее в "кроличью нору" шантажа, убийств и молодежного футбола. Параллельно переживая кризис собственной идентичности, женщина начинает собственное расследование, которое приводит ее к раскрытию масштабного преступного заговора и одновременно помогает наладить дела в личной жизни.

Главную роль в сериале сыграла Татьяна Маслани ("Обезьяна", "Хранитель", сериалы "Черная сиротка", "Она-Халк", "Перри Мейсон").

Первый сезон будет состоять из десяти эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Бороуз

The Boroughs (США, Netflix, научная фантастика, 1 сезон, премьера – 21 мая)

События нового сериала от продюсеров братьев Даффер, который уже окрестили "Очень странными делами о пенсионерах", будут происходить в пансионате для пожилых людей в живописном городке Бороуз, где группа постояльцев должна объединиться, чтобы остановить потустороннюю угрозу, которая хочет украсть самое дорогое, что у них осталось – время.

Главные роли в сериале получили Билл Пуллман ("День независимости", "Шоссе в никуда", "Великий уравнитель", сериал "Грешники"), Джина Дэвис ("Муха", "Битлджус", "Тельма и Луиза", "Остров головорезов"), Альфред Молина ("Ночи в стиле буги", "Магнолия", "Человек-паук 2", "Фрида"), Кларк Питерс ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Джон Уик", "Пятеро одной крови", сериал "Прослушка"), Элфри Вудворд ("Первобытный страх", "Первый мститель: Противостояние", "Серый человек", сериал "Настоящая кровь") и Денис О'Хер (сериал "Американская история ужасов").

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Паук-Нуар

Spider-Noir (США, Amazon, супергеройский/детектив, 1 сезон, премьера – 27 мая)

Сериал расскажет об еще одной версии Человека-паука – немолодом частном детективе из альтернативного мира, основанного на Нью-Йорке 1930-х годов. Параллельно со спасением города он борется с призраками своего прошлого.

Главную роль в сериале исполнил Николас Кейдж ("Дикие сердцем", "Покидая Лас-Вегас", "Невыносимое бремя огромного таланта", "Рэнфилд", "Лонглегс", "Серфер"). Между тем, образ его главного оппонента, босса нью-йоркской мафии, воплотил Брендан Глисон ("28 дней спустя", "Залячь на дно в Брюгге", "Ирландец", "Банши Инишерина", "Джокер: Безумие на двоих").

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно в двух версиях – черно-белой и цветной.

Пособие по убийству для хорошей девочки

A Good Girl's Guide to Murder (Великобритания, Netflix, триллер/детектив, 2 сезон, премьера – 27 мая)

В центре сюжета этого сериала, основанного на одноименном романе британской писательницы Холли Джексон, студентка Пиппа Фитц-Амоби, берущаяся за расследование убийств, которые, по ее мнению, недостаточно хорошо расследовались полицией.

Главную роль в сериале исполнила звезда "Уэнздей" Эмма Майерс.

Второй сезон будет состоять из шести эпизодов, все они выйдут одновременно.

Четыре времени года

The Four Seasons (США, Netflix, комедия/драма, 2 сезон, премьера – 28 мая)

В центре сюжета – три супружеские пары, чья многолетняя дружба подвергается испытанию, а традиция совместного отдыха каждые три месяца оказывается под угрозой, когда одни из супругов разводятся.

Главные роли исполнили Тина Фей ("Крутые девчонки", "Призраки в Венеции", сериал "Убийства в одном здании"), Стив Карелл (сериалы "Офис", "Утреннее шоу", "Космические войска"), Колман Доминго ("Кэндимен", "Синг-Синг", сериалы "Бойтесь ходячих мертвецов", "Эйфория"), Уилл Форте (сериал "Последний человек на Земле") и другие.

Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Убивать осознанно

Murder Mindfully (Германия, Netflix, черная комедия, 2 сезон, премьера – 28 мая)

В новом сезоне адвокат защиты Бьорн Димель, решивший бороться с выгоранием, убивая всевозможных негодяев, будет пытаться обрести покой уже без совершения убийств, прислушиваясь вместо этого к своему "внутреннему ребенку". Но, разумеется, все снова пойдет не по плану.

Главную роль в сериале исполняет известный немецкий актер Том Шиллинг ("Академия смерти", "Простые сложности Нико Фишера", "Кто я", "Людвиг Баварский", "Работа без авторства").

Все эпизоды второго сезона шоу выйдут одновременно.

