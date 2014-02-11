В захваченном протестующими зале Полтавского облсовета выключили свет и воду

Об этом сообщает пресс-служба облорганизации ВО «Свобода».

Активисты расценивают это, как продолжение давления власти на сторонников оппозиции.

«Я звонил к председателю областного совета, а он выключил телефон. Председатель ОГА Удовиченко заявил, что ему об этом ничего не известно. Сначала исчезло отопление, а председатель облсовета сделал вид, что ничего не произошло. Теперь исчезло все, поэтому мы вполне понимаем, что это тихая война с митингующими. Полтавчане этого не простят», - заявил народный депутат от ВО «Свобода» Юрий Бублик.

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Как сообщал УНИАН, 25 января в Полтаве перед админзданием облгосадминистрации прошел митинг оппозиции. Его участники требовали отставки губернатора Александра Удовиченка. Сам Удовиченко и провел переговоры с лидерами областной оппозиции. Он также заявил, что не планирует подавать заявление о сложении полномочий. После переговоров оппозиция заняла зал облсовета.

10 февраля Киевский райсуд Полтавы обязал лиц, пребывание которых в Полтавском областном совете не связано с выполнением трудовых обязанностей, освободить админздание.