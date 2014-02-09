10-е Народное вече на Майдане Незалежности прошло без эксцессов

Сначала все присутствующие, которых насчитали от 20 до 40 тысяч, помолились, а потом послушали выступления оппозиционеров.

Арсений Яценюк озвучил сегодня со сцены Майдана базовые положения новой Конституции, предложенные оппозицией, а также о необходимости создания правительства Майдана, сообщает ТСН.

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В целом собрание прошло спокойно, без эксцессов, а после выступлений политиков продолжилось музыкой и танцами.