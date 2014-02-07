В "Батькивщине" советуют относиться к прослушиванию как к факту

Об этом Радио Свобода заявил заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.

При этом, по его словам, такая практика является обычной как российского, так и с американской стороны. Как заявил Соболев, это нужно воспринять как действительность и относиться к этому именно так.

«Я думаю, что ключевой вопрос даже не разговор, ибо то, что люди говорят, это адресовано лично тому лицу, с которым ты разговариваешь, как и ответы лица. Ключевой вопрос - кто прослушивает. Нельзя рассказывать о том, каким образом американцы прослушивают едва не первых лиц и в то же время навострить свои ушки на прослушку точно таких же разговоров только оппонентов. А по сути разговора - я думаю, что после вчерашней резолюции Европейского парламента все вопросы сняты», - сказал Соболев.

Читайте такжеСлова Нуланд не понравились Меркель, но ЕС продолжит сотрудничество с СШАНакануне в интернете начали активно распространять ссылку на видеоролик, звук в котором является записью телефонного разговора людей, голоса которых похожи на помощника госсекретаря по европейским и евразийским вопросам и посла США в Украине. На видео запись сопровождается субтитрованим переводом на русском языке и фотографиями упомянутых в нем лиц.

В один из моментов голос помощника госсекретаря грубой фразой «посылает» Евросоюз, выражая разочарование его усилиями помочь Украине решить кризис.

Вчера Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС и страны-члены начать готовить персональные санкции на поездки, активы и недвижимость в отношении лиц, ответственных за убийства протестующих в Украине. Кроме того, европарламентарии призвали к финансовой поддержки для Украины.