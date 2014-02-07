В пресс-службе ВР отрицают необходимость получения СМИ разрешения для посещения митингов возле ВР

Об этом УНИАН заявила руководитель пресс-службы ВР Виктория Шведова.

«Пресс-служба, согласно своих функциональных обязанностей, не имеет никакого отношения к территории возле парламента», - заявила Шведова.

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Как сообщал УНИАН, правоохранители не пускают журналистов на митинг сторонников власти, что происходит на площади Конституции возле Верховной Рады. В частности, милиционеры объяснили, что сегодня нет пленарного заседания парламента, поэтому представителей СМИ не допускают в здание Верховной Рады. По словам правоохранителей, для прохода журналистов необходимо принять специальное разрешение в пресс-службе Верховной Рады.

В то же время, в Мариинском парке на площади Конституции находятся несколько тысяч митингующих.