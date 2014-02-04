Авария на Сумщине с 12 жертвами: водителю маршрутки удалось выжить

В Сумской области водитель маршрутки, попавшей под поезд «Харьков - Ворожба», в результате чего погибли 12 человек, остался жив.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудник пресс-службы прокуратуры Сумской области Марина Фильченко.

«Предварительно установлено, что 28-летний водитель маршрутки вероятно не среагировал на предупредительный сигнал светофора и продолжил движение. Маршрутка попала под колеса дизель-поезда №847 сообщением «Харьков-Ворожба». Водитель – житель г. Сумы, 1986 года рождения, остался жив», – сообщила Фильченко.

Читайте такжеАвария в Сумской области с 12 жертвами могла произойти из-за игнорирования светофора - прокуратура

По ее словам, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые следственные действия.

Как сообщал УНИАН, авария произошла во вторник, 4 февраля, приблизительно в 15.30 на железнодорожном переезде возле сел Беланы и Виры Белопольского района: пассажирский поезд «Харьков - Ворожба» сбил маршрутный микроавтобус. По предварительной информации, поезд протянул маршрутку по железнодорожному полотну около 300 метров. По уточненным данным, в микроавтобусе находились водитель и 18 пассажиров. В результате ДТП 12 человек погибли, 7 – травмированы.