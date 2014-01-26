В беспорядках в Днепропетровске обвиняют Вилкула

Активисты обвиняют власть, в частности, вице-премьера Александра Вилкула.

"Как Вы знаете, сегодня в Днепропетровске возникла довольно сложная ситуация, титушки под прикрытием милиции начали использовать оружие против мирных людей.Как нам удалось узнать из достоверных источников, титушек привозят в Днепропетровск из г. Кривой Рог, организацией операции по нападению на мирных людей и завозом титушек непосредственно занимается Александр Вилкул", - сообщается на странице Евромайдана в Фейсбуке, пишет Главред.

В другом сообщении сообщества говорится: "Сегодня Александр Вилкул с помощью завезенных титушек из г. Кривой Рог организовал настоящую охоту на мирных людей.Призываем всех жителей г. Днепропетровск завтра прийти на 11.00 на площадь перед ОГА и показать этим бандюковичам, что власть принадлежит Народу!"

Также, по информации активистов, за организацию перевозки титушек из Кривого Рога в Днепропетровск непосредственно отвечал Анатолий Буряк, возглавляющий департамент баскетбола СК "Кривбасс" (почетный президент СК "Кривбасс" - является Юрий Вилкул)

Давал приказы Анатолию Буряку, по данным активистов, непосредственно Александр Вилкул.

"Призываем всех жителей г. Днепропетровск, фанов и Ультрас ФК "Днепр" прийти завтра на 11-00 в ОГА и показать этим бандитам их настоящее место", - снова призвали активисты.