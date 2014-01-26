В Сумах митингующие захватили Дом советов

Как передает корреспондент УНИАН, в здание зашли отряды самообороны, которые взяли под свой контроль все входы, выходы и помещения здания.

Активисты сорвали со стен Дома советов большой баннер с надписью «Сумской регион - строим вместе новую Сумщину».

О мирной передаче здания общине работникам милиции объявил народный депутат Украины, председатель областной Народной рады Владимир Шульга.

При этом он отметил, что берет на себя всю ответственность за порядок в Доме советов.

По его словам, в здании будут проходить его встречи с избирателями, а также прием граждан депутатами Сумского городского совета .

Как сообщил Шульга, в Доме советов находились усиленные наряды милиции, которые готовы были применить силу. Он также поблагодарил правоохранителей и участников Народного вече за нахождение мирного компромисса.

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Как сообщил председатель фракции ВО «Батькивщина» в Сумском городском совете Александр Лысенко, баррикады на входах в здание ОГА сооружены для того, чтобы не допустить в помещение провокаторов.

«Появилась информация, что вечером в здание ОГА могут завести «титушек» для провокаций. Люди предпочитают баррикадами защитить здание от возможных погромов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, участники завершившегося Народного вече строят баррикады перед входами в админздание, в которой находится облгосадминистрация, областной и городской советы.

Сейчас люди, среди которых молодежь, много мужчин и женщин в возрасте, наполняют около 1 тыс. мешков снегом и полностью забаррикадировали обе входные двери в здание со стороны площади Независимости .

Активисты рядом с баррикадами будут дежурить круглосуточно.

Участники Народного вече создали областную Народную Раду. Председателем Рады избран народный депутат Владимир Шульга («Батькивщина»).

Также Народное вече проголосовало за образование отрядов муниципальной милиции и народной самообороны.

Вече, которое началось в 12:00, собрал около 5 тысяч человек.