Колонна ”Беркута”, которая движется в центр Киева, разбила машину активиста Автомайдана

”Беркут” варварски разбил машину на Богатырской и взял заложника в автобус. Впечатление что машину пожевал динозавр”, - сообщается в сообществе Автомайдана в Twitter.

”Заложника сильно били, но он вырвался из автобуса Беркута и убежал. Слава Богу, жив! Только что вернулся на место происшествия. Ждем скорую”, - добавили позже активисты.

Об этом сообщает Лига.

В то же время журналист Виталий Портников в своем Твиттере написал: «Автомайдан сообщает, что по Богатырской сквозь их строй прорвались 25 автобусов с Беркутом. Разбили машины, задержали одного из активистов».

Напомним, на улице Грушевского в Киеве, возле стадиона ”Динамо” имени Лобановского, примерно в 15:00 группа радикально настроенных протестующих численностью несколько сотен человек попыталась прорваться через блок-пост сил МВД к зданию Верховной Рады, чтобы затем потребовать от парламента отмены ряда принятых ею 16 января законов, которые существенно ограничивают права и свободы граждан. Возник конфликт, милицию стали забрасывать палками, камнями, петардами. Сожжены несколько автобусов и грузовиков правоохранителей. В процессе столкновения подтянулось еще несколько тысяч участников антиправительственной акции протеста. Правоохранители ответили протестующим светошумовыми гранатами, гранатами со слезоточивым газом и водометами. Число пострадавших с обеих сторон уже исчисляется десятками.