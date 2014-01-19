Томбинский: Не обостряйте ситуацию, которая и так является очень тяжелой и опасной

Посол ЕС в Украине Ян Томбинский призвал украинцев, являющихся участниками протестных акций, не обострять ситуацию своими действиями.

Об этом он написал на странице Делегации ЕС в Украине в Facebook.

"Мы призываем людей не обострять ситуацию, которая уже является очень трудной и опасной. Атаки на правоохранителей могут дать аргументы тем, кто не является сторонником политического способа разрешения кризиса", - отметил Томбинский в своем заявлении.

Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева на улице Грушевского не утихают уже несколько часов. Они начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции.

В Киеве в течение более месяца ограничен доступ граждан в правительственный квартал. В частности, перекрыта грузовиками и автобусами улица Грушевского и улица Институтская.