Томбинский: Не обостряйте ситуацию, которая и так является очень тяжелой и опасной
Посол ЕС в Украине призвал протестующих не обострять ситуацию
Посол ЕС в Украине Ян Томбинский призвал украинцев, являющихся участниками протестных акций, не обострять ситуацию своими действиями.
Об этом он написал на странице Делегации ЕС в Украине в Facebook.
"Мы призываем людей не обострять ситуацию, которая уже является очень трудной и опасной. Атаки на правоохранителей могут дать аргументы тем, кто не является сторонником политического способа разрешения кризиса", - отметил Томбинский в своем заявлении.
Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева на улице Грушевского не утихают уже несколько часов. Они начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции.
В Киеве в течение более месяца ограничен доступ граждан в правительственный квартал. В частности, перекрыта грузовиками и автобусами улица Грушевского и улица Институтская.