В секретариате комитета заявляют, что УДАР и Батькивщина знали о законах ПР, в оппозиции - опровергают (обновлено)

Народные депутаты от оппозиции, являющиеся членами этого комитета, имели текст законопроекта и голосовали в двух чтениях.

О некоторых обстоятельствах участия депутатов в заседании профильного комитета 15 января корреспонденту издания «Закон и Бизнес» рассказал руководитель секретариата этого комитета Сергей Остапец.

«Секретариат Комитета уведомил всех членов о начале заседания. На момент начала заседания был кворум, так как присутствовало большинство народных депутатов-членов комитета: 6 народных депутатов от фракции «Партии Регионов», заместитель председателя комитета Роман Романюк (УДАР), Ирина Купрейчук (Батькивщина) и Владимир Мельниченко (внефракционный). В повестку дня был включен проект закона №3879 «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и процессуальные законы относительно дополнительных мер защиты безопасности граждан». Документ по результатам его рассмотрения поддержало 7 депутатов. Поскольку секретарь комитета народный депутат Павел Петренко (Батькивщина) отсутствовал, исполнение его функций при подсчете голосов депутаты решили поручить Ирине Куприйчук, которая подписала протокол», - прокомментировал он.

По имеющимся в распоряжении «ЗиБ» данным, после заседания появился секретарь комитета П.Петренко и также подписал протокол заседания. Причины подписания протокола газете неизвестны.

В комментарии УНИАН секретарь комитета народный депутат от Батькивщины Павел Петренко заявил, что на стадии подготовки законопроекта 3879 в комитете Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия обсуждался только один вопрос о привлечении к ответственности судей которые вынесли неправосудные решения.

«Сейчас, уже после голосования в парламенте происходит фальсификация документов, единственный вопрос, который рассматривался комитетом – это привлечение к ответственности судей, вынесших неправосудные решения». По его словам, остальные вопросы не более чем попытка оправдать голосование 16 января.

Петренко заявил, что никаких официальных вызовов на заседание комитета не было, депутатов от оппозиции на него не приглашали и не было повестки дня.

Народный депутат от ”Батькивщины”, член указанного Комитета ВР Ирина Купрейчик также опровергла информацию СМИ.

”В нашем комитете в повестке дня данного закона Колесниченко вообще не было”, - сказала она.

Депутат также отметила, что ”никаких документов по этому законопроекту у нас не было”.

В то же время, рассматривался связанный с нынешними акциями протеста в Украине проект постановления для направления в Высшую квалификационную комиссию представления о том, чтобы ”судьи, которые, на наш взгляд, нарушают законы Украины и нарушают присягу свою, чтобы Высшая квалификационная комиссия рассмотрела действия этих судей”.

”Вот этот протокол мы подписывали и за этот протокол мы голосовали. Ни один депутат из оппозиционных партий не голосовал за закон Колесниченко”, - подчеркнула Купрейчик.