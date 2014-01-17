Применение принятых 16 января законов повлечет радикализацию - Фесенко

Применение принятых 16 января законов повлечет цепную реакцию радикализации.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на пресс-конференции.

По его словам, нет никаких сомнений, что на часть оппозиции применение всех норм законов, принятых в парламенте 16 января, будет влиять как фактор радикализации, потому что нынешняя ситуация в стране и так достаточно неспокойная и события в Святошинском районе это засвидетельствовали.

«Когда власть начнет силовое давление и начнет усиливать это давление, тогда, безусловно, будут силовые ответы и в части оппозиции. Это может быть цепная реакция насильственных действий, нужно понимать, что отдельные представители власти станут жертвами таких действий», - предостерег политолог.

Фесенко отметил, что на прямое применение всех отмеченных норм законов, принятых ВР 16 января, «у нас не хватит СИЗО, чтобы одновременно задержать такое количество людей». Эксперт добавил, что это сложно сделать технически и процедурно. В частности, Фесенко считает, что власть будет сдерживать риск санкций и сугубо из тактических соображений она не пойдет на такие масштабные карательные действия, «они будут действовать точечно, то есть использовать такую тактику, которую уже применяли, просто возможно чаще, но точечно, для того, чтобы не раздражать оппозицию и наших западных партнеров», - резюмирует эксперт.